Protez bacaklarıyla hayallerine kavuştu (2)

Doğduğundan beri yürüyemeyen ve geçen aylarda Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nin desteğiyle protez bacaklarına kavuşan Şeymanur Tekin, Erzurum'dan, devam eden tedavisi için geldiği İstanbul'da Haluk Levent'i ilk kez sahnede izledi.

Şeymanur Tekin, anne karnındayken yanlış iğne tedavisi nedeniyle bacaklarını kullanamaz şekilde doğdu. Defalarca ameliyat geçirdi ancak tedavisi, onun yürüme hayallerini gerçekleştiremedi.

Şeymanur'un, sosyal medya üzerinden yaşadıklarını ve hayallerini anlattığını paylaşımını, Haluk Levent duydu. Levent'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ahbap Derneği, valilikten onay alan Tekin'e protez bacak alınması için yardım kampanyası başlattı. Protezler için gereken paranın toplanmasıyla birlikte Şeymanur hayallerine kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde, devam eden tedavisi için İstanbul'a gelen Şeymanur ve annesi Meryem Tekin, Haluk Levent ile Vadi İstanbul'daki konseri öncesi kuliste buluştu.

Kulisinde AA muhabirine konuşan Haluk Levent, Şeymanur'u konserine davet ettiğini ancak tedavisi sürdüğü için gelebileceğini düşünmediği belirterek, kendisi için de sürpriz olduğunu dile getirdi.

Şeymanur'un doğduğundan beri yaklaşık 20 sene yürüyemediğini kaydeden Levent, "Şeymanur evinden çıkamıyordu. Hep bir hayali vardı, yürümek. Bununla alakalı, çok yüksek maliyetli protezler takılması gerekiyordu. Sonra kızımız valiliğe başvuruyor, Erzurum Valiliği izin veriyor. Bizler de Ahbaplar olarak tamam diyoruz. Kampanya başlattık, takipçilerim bu parayı topladılar. 300 küsür bin lira. Sonra Şeymanur'un tedavi için aylarca buraya gelmesi gerekiyordu. Ahbaplar onu aldılar annesiyle birlikte misafir ettiler. Tedavisi sürüyor. Şimdi de konserimize gelmiş, ne mutlu bize. Sonunda yürüdü. Bana 'Haluk Ağabey konserini izleyebilir miyim?' demişti. 'Tabii' dedim, arkadaşlarımızı gönderdik, getirdiler. Bugün gelebileceğini düşünmüyordum, benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'i ilk kez sahnede izlediği için heyecanlı olduğunu dile getiren Şeymanur Tekin, 22 yaşında olduğunu, doğduğundan bu yana bacaklarını kullanamadığını söyledi.

Bu şekilde dünyaya geldiğini belirten Tekin, şunları anlattı:

"16 yaşıma kadar yürüyemedim, evde dizlerimin üzerine basıyor, dışarıda tekerlekli sandalye kullanıyordum. Sosyal hayattan uzak yaşamak zorunda kaldım. Bu süreçte okuluma gittim, 2 yıllık üniversite bitirdim. Daha sonra proteze ihtiyacım olduğu için bacaklarım ameliyatla ampute edildi. Bir protez kullanma deneyimim oldu ama o protezle hayatın içinde var olamadım. Daha çok evde kendime yetecek tarzdaydı. Yeni bir proteze ihtiyacım vardı. Sosyal medyada sesimi duyurabileceğime karar verdim. Orada kendimden bahsettiğim yazılar yazdım. Daha sonra bu yazılarımı Haluk ağabey gördü, beni aradı. 'Senin için ne yapabiliriz?' dedi. Beraber konuştuk. Valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattık. O süreçte Haluk ağabeyin, Ahbap'ın, Türkiye'de bana yardım eden, maddi manevi yanımda olan insanların desteğiyle protez bacaklarımı aldım. 6 aydır kullanıyorum, alışma sürecindeyim. Dizüstü 2 bacak olduğu için kolayca alışılmıyor. Kontrolüm için tekrar İstanbul'a geldim, Haluk Ağabey ile iletişime geçtim. her zaman bana yardımcı oluyor. 'Seni görmek istiyorum' dedim. O da bana 'Konserim var seni davet ediyorum gel' dedi. Annemle beraber konserine geldik."

Tekin, artık yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yürümek nasıl bir duygu size şöyle ifade edebilirim. Yürüyemediğim zamanlarda diğer insanların bacakları, bana göre onları yürüten en önemli organlarıydı. Benim için bir kuşun kanadı gibiydi. Bir kuş uçarken ne kadar özgür hissediyor, o hissi bilemeyiz ama tahmin edebiliriz. Benim için de o kadar özel bir şeydi. Ben de ulaşamadığım için bana çok farklı geliyordu. Ulaşınca da tahminlerimde haklı olduğumu hissettim. Bu zamana kadar belki de geç kaldığımı hissettim. Alışınca, adapte olunca daha fazlasını istiyorum." dedi.

Şimdi ikinci bir üniversiteye yazıldığını ve Sosyal Hizmetler Bölümü'nde okuyacağını kaydeden Tekin, bir de kitap yazmaya başladığını belirterek, "Hayatıma devam ediyorum ve daha fazla hayatın içinde olabileceğim işler yapmak istiyorum. İnsanlara örnek olacak, kalplerinde izler bırakacak şekilde işler yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Şeymanur, annesi ve organizasyon çalışanların destekleriyle konser alanına yürüyerek Levent'in şarkılarını dinlemek üzere yerini aldı.

Bu sırada, geçen yıl bir trafik kazasında sol kolunu kaybeden 20 yaşındaki Aycan Kabacık da konserdeki davetliler arasındaydı. Şeymanur'un yanında oturan Aycan Kabacık, protez kolunun takılması için gün sayıyor.

Ordu'da oturduğunu ve Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde okuduğunu belirten Kabacık, twitter üzerinden Haluk Levent'e ulaştığını, Ahbap Derneği'nin Ordu'daki temsilcilerinin devreye girdiğini söyledi. Uzun süredir Ahbap Derneği ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Kabacık, tedavisinin iyi gittiğini, protez kolunun önümüzdeki günlerde takılacağını dile getirerek, çok mutlu olduğunu ifade etti.