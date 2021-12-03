Üye Girişi
Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor - Son Dakika

Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor

03.12.2021 11:02
Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor

Kırklareli'nde 2 yıl önce geçirdiği iş kazasında sol bacağını kaybeden 49 yaşındaki İbrahim Altındağ, protez bacağıyla tezgahının başına geçip engelli araçlarını tamir ediyor.

Kırklareli'nde 2 yıl önce geçirdiği iş kazasında sol bacağını kaybeden 49 yaşındaki İbrahim Altındağ, protez bacağıyla tezgahının başına geçip engelli araçlarını tamir ediyor.

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Altındağ, 2019 yılında geçirdiği iş kazasında sol bacağını kaybetti.

Kazanın ardından hayata küsmeyen Altındağ, geçen yıl protez bacağıyla yaşama bir kez daha bağlandı. Kısa sürede protez bacağına alışan Altındağ, tüm zorluklara rağmen iş hayatına atılmaya karar verdi.

Küçük bir tamirhane açan Altındağ, engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye ve elektrikli bisikletlerin arızalarını gideriyor.

Altındağ'ın azmi görenlerin takdirini topluyor.

"Engelli oluşum bana bir engel değil"

İbrahim Altındağ, AA muhabirine, kaza geçirdiği andan itibaren dirayetini hiçbir zaman kaybetmediğini anlattı.

Altındağ, "İrademi her zaman yüksek tuttum. İlk protez taktığım zaman, kendimi hemen dışarı attım. Moralim daha fazla arttı. Süreç uzun olduğu için biraz zorlandığımız zaman oldu. Ama ben bunu hiçbir zaman engel olarak görmedim. Kendimi bir engeliymiş gibi düşünmedim, düşünmüyorum da. Sadece normal işlerimizi yaparken süreç ve zaman olarak biraz daha yavaş hareket ediyorum." diye konuştu.

Her işini rahatlıkla yaptığını aktaran Altındağ, geçen yıl engelli araçlarını tamir etmek amacıyla atölyesini açtığını dile getirdi.

Altındağ, şöyle devam etti:

"Attan düşenin halini attan düşen iyi bilir. Hayata tutunmak, hem bir şeylerle meşgul olmak, hem de geçim için ne yapabilirim diye düşündüğümde engellilerle ilgili iş yapmak aklıma geldi. Engellilerin en büyük problemi engelli araçlarının tamiri, bakımı. Bu sektörde bir boşluk olduğunu gördüm. Mesleki anlamda da bir deneyimim var. Ani bir kararla işletmemi faaliyete geçirdim. Engelli oluşum bana bir engel değil. Hayat devam ediyor, bir şekilde kendimize hayatın içerisinde yer edinmek zorundayız. Böyle olduktan sonra karamsar olmayı istemiyorum. Günümü ve hayatımı dolu dolu yaşamak istiyorum."

Bazı vatandaşların engelli araçlarını getirdiklerinde kendisini gördüklerinde "acaba talebimizi karşılayabilecek mi" diye düşündüklerini ifade eden Altındağ, araçları tamir edildiğinde tüm ön yargıların da ortadan kalktığını kaydetti.

Engellilerin hayata küsmemesi gerektiğini vurgulayan Altındağ, "İnsanoğlunun üstünden gelemeyeceği, beceremeyeceği, yapamayacağı hiçbir şey yok, yeter ki azmetsinler. Hayata küstüğünüz zaman, boş bir balon olarak düşünün, şişiriyorsunuz balonu, zamanla sönüyor ve en sonra ömrünü bitiriyor. Böyle olmamak gerekiyor." dedi.

Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor
Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor
Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor
Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor
Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor

Kırklareli, Altındağ, Engelli, Protez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok! 11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! 11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu! Son dakika magazin haberleri 10:53 Son dakika magazin haberleri Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
11:08 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor
11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
11:04 Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor
11:01 Balık altınla yarışıyor! Mezgitin kilosu 50 lira oldu!
11:01 Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti
10:58 Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu
10:52 Son dakika magazin haberleri
10:50 Arkadaşlarının cesedini motosikletle dolaştırdılar! Bu kadar vefa fazla!
10:49 Yolu 4 kilometre kısaltmak için köprü yaptı! Köprü sonunu getirdi!
10:48 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71
Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor         
11:09
Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor Yükselişi devam eden dolar 13,72'den işlem görüyor         
11:05
Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Turizm Bakanı, AK Parti Danışmanı Güldal Akşit hayatını kaybetti         
11:01
Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu Kasım ayında fiyat artışı en fazla olan ürün "patlıcan", en çok düşen ise "karnabahar" oldu         
10:59
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:15:56. #1.13#
SON DAKİKA: Protez bacaklı usta, engelli araçlarını tamir ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement