Protez Göz Sonrası Bakım

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış YENİAD konu ile ilgili bilgiler verdi.

Protez göz günümüzde görme yetisini kaybetmiş tüm gözlerde kozmetik amaçlı olarak uygulanan en etkili yöntemlerden birisidir. Protez takan kişiler aynı sağlam göz gibi bunun bakımına önem göstermelidir.

Bunun önlenmesi için düzenli olarak farklı özelliklerde gözyaşı damla ve merhemleri kullanmalıdır. Düzenli kullanılan damlalarla protez göz yüzeyi nemli tutulur ve göz kapağının açılıp kapanması daha rahat olur.

Protez göz canlı göze göre daha kolay mikrop kapabilmektedir. Bu nedenle protez takılan tarafta çapaklanma olması, sabah kalkıldığında göz kapaklarının yapışması infeksiyon varlığına işaret eder. Bu durumda antibiyotikli damlalar kullanılmalıdır. Çapaklanmanın azalması ile birlikte antibiyotik bırakılır ve gözyaşı damlalarına devam edilir.

Protez göz ömür boyu kullanılabilmesine rağmen, 6 ayda bir protez merkezi ve göz doktoru tarafından kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu sayede yuvada olan değişiklikler, farklı nedenlerle ile oluşabilen erimeler ortaya çıkarılır. Protezde uygunsuzluk olduğu düşünülür ise protez değişimine gidilir. Zaman içinde protezin parlaklığının kaybolması, üzerinde birikintiler nedeni ile protez bakımı protez merkezi tarafından yapılmalıdır. Protez yuvasında oluşan değişiklikler nedeni ile protezin yeni bir protez ile değişitirilme süresi 4-5 yıldır. Eğer yuvada herhangi bir önemli değişiklik yoksa, kişi protez uygunluğundan memnunsa aynı protez yıllarca kullanılabilir.

Protez göz gözünü kaybetmiş kişilerde özgüvenin kazanılmasında en etkili yöntemdir. Protez göz takılan kişiler sadece ameliyat ve protez yapım süresinde değil tüm hayatı boyunca protezin bakımına önem göstermelidir. Bu şekilde diğer gözünden ayırt edilemeyecek kadar güzel protez gözler ile hayata bağlanmak çok daha kolay olmaktadır.