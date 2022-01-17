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Protez ustası 57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin hayatına dokundu - Son Dakika

Protez ustası 57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin hayatına dokundu

17.01.2022 11:22
Protez ustası 57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin hayatına dokundu

İzmir'de, tedavi olduğu hastanenin atölyesinde doktorunun önerisiyle protez yapmayı öğrenen 73 yaşındaki Mustafa Ünlü, 57 yıllık meslek hayatında yaklaşık 8 bin engelliye kol ve bacak protezi yaptı.

İzmir'de, tedavi olduğu hastanenin atölyesinde doktorunun önerisiyle protez yapmayı öğrenen 73 yaşındaki Mustafa Ünlü, 57 yıllık meslek hayatında yaklaşık 8 bin engelliye kol ve bacak protezi yaptı.

Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi'nde doğan Ünlü, bir bacağı diğerinden 10 santimetre kısa dünyaya geldi. Ailesi tarafından 1963 yılında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine getirilen Ünlü, bir yıl arayla 2 ameliyat geçirdi.

Uzun bacağından alınan kemik sayesinde diğeriyle boyu eşitlenen Ünlü, doktorunun önerisiyle hastane bünyesinde kurulan protez atölyesinde çırak olarak işe başladı.

Askere gittiği 1970 yılına kadar atölyede çalışan ve birçok çocuğa protez yapan Ünlü, mesleğini Almanya'da sürdürmeye karar verdi. Yurt dışında farklı protez ve ortez yapmayı öğrenen Ünlü, 10 yıl sonra da Türkiye'ye döndü.

İzmir'in Alsancak semtinde "Teknik Ortopedi" ismini verdiği atölyeyi kuran 3 çocuk babası Mustafa Ünlü, dünyanın birçok ülkesinden kendisine gelen engelli hastalara yaptığı kol ve bacak protezleriyle onların yeniden hayata bağlanmasını sağladı.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini büyük bir tutkuyla yapan, sabahın erken saatlerinde atölyesindeki makinelerin başına geçen Ünlü, enerjisi ve iş disipliniyle genç meslektaşlarına örnek oluyor.

Mustafa Ünlü, AA muhabirine, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle protez yapmayı öğrendiğini, mesleği sayesinde hayata bakışının değiştiğini söyledi.

Mesleğini Türkiye'de sürdürdüğü için hiç pişman olmadığını, her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini dile getiren Ünlü, şöyle konuştu:

"Engelli bir hastanın doğal olarak yeni hayat beklentisi oluyor. Ben de ameliyat geçirdim, ayağım kangren olabilirdi. Kendimi onların yerine koyarım. O şekilde düşünüp hastalarıma öyle davranırım. Hastalarım da bana güvenir. Meslek hayatım boyunca Türkiye'de ve Almanya'da kol ve bacak protezi olmak üzere yaklaşık 8 bin engellinin yeniden kol ve bacaklarını kullanmasını sağladım. En küçük hastam 1 yaşındaydı. Çift taraflı diz altında bacakları yoktu, ona protez yapmıştım. Şimdi hastam 40'lı yaşlarda. Meslek hayatım boyunca yaklaşık 40 kişiye mesleği öğrettim, bunların içinde kendi atölye ve fabrikalarını açanlar var."

İş hayatı boyunca 2 kere tatil yaptığını anlatan Ünlü, onun dışında pazar günleri hariç her gün atölyesinde çalıştığını aktardı.

Hastaları ilk adımı attığında duygusal anlar yaşıyor

Hastalarının ilk adımlarını attığı anlarını hiç unutamadığını dile getiren Ünlü, "Filistinli bir hastam var, kurşun yarası nedeniyle 4 yıldır yürüyemiyordu, bacağı ampute olmuştu. Yaptığımız protezlerle yürüyünce gözyaşlarını dökmeye başladı. Aynı şekilde hüzünlendim neredeyse ben de gözyaşı dökecektim. İşimi yaptıktan sonra benden mutlusu yok." şeklinde konuştu.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yaptığını vurgulayan Ünlü, atölyede olduğu zamanlar kendisini özgür hissettiğini sözlerine ekledi.

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Mustafa Ünlü, Türkiye, Protez, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Protez ustası 57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin hayatına dokundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Protez ustası 57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin hayatına dokundu - Son Dakika
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