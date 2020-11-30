Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi - Son Dakika

Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi

30.11.2020 11:27

- Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi Ampute Futbol Milli Takımı forması giyerken, kayakta Türkiye'de tek oldu Harun Mut, azmi ve hırsı ile evde oturan engellilere örnek oldu Kayseri'de protezini yeniletmek için gittiği iş yerinde tanıştığı...

- Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi

Ampute Futbol Milli Takımı forması giyerken, kayakta Türkiye'de tek oldu

Harun Mut, azmi ve hırsı ile evde oturan engellilere örnek oldu

KAYSERİ - Kayseri'de protezini yeniletmek için gittiği iş yerinde tanıştığı engelli sporcunun daveti ile ampute futbol oynamaya başlayan Harun Mut, milli takıma seçildi. Bununla da yetinmeyen başarılı sporcu, 8 kişinin katılımı ile 2018 yılında ilk kez yapılan kayak kampını bitirerek Türkiye'de tek ayak kayak yapan ilk sporcu oldu.

Kayseri'de Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu olan ve aynı zamanda tek ayak kayak yaparak, bu dalda Türkiye'de tek olan 20 yaşındaki Harun Mut, yetenekleri ve azmi ile engellilere örnek oluyor. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi'nde antrenörlük eğitimi alan Mut, 7 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucunda sol ayağını diz altından kaybetti.

Harun'un hayatı protezlerini yeniletmek için gittiği iş yerinde tanıştığı ampute futbolcu sayesinde değişti. Mut, spora başlama hikayesini şöyle anlattı:

"Yedi yaşımda geçirdiğim hastalık sonucu sol ayağımı diz kapaktan kaybettim. 13 yaşımda futbola başladım. 18 yaşımda kayağa başladım. 7 yıldır futbolda 2 yıldır da kayakta aktif olarak lisanslı sporcuyum. 13 yaşımda protezimi yeniletmeye gittiğim zaman orada tanıştığım bir ağabey ampute futbol oynuyordu. Bana; 'futbol oynuyor musun?' diye sordu. Ben oynamadığımı söyleyince davet etti. Ardından sezon başında antrenmanlar başlarken beni aradı. Antrenmana gittim. Ortamı gördüm ve çok sevdim. O şekilde başladım ve halen devam ediyorum."

Ampute Futbol Milli Takımı'na seçildi

Ampute futbolda kısa sürede kendisini geliştiren Harun Mut, 2019 yılında 23 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Milli takım kariyerini anlatan Mut, "2019 Yılında ilk defa düzenlenen 23 yaş altı milli takım ampute futbol kadrosuna seçildim. Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen uluslararası turnuvada şampiyon olduk ve ülkemize kupa ile döndük. Milli takım forması giymek bana gurur verdi" dedi.

Kayakta Türkiye'nin tek sporcusu

Ampute futbolun ardından tek ayak kayak branşında da lisanslı olarak spor yapan Harun Mut, 2 yıl önce başladığı bu branşta azmi ile dikkat çekiyor. 2018 yılında ilk defa düzenlenen kayak kampına 8 kişi ile birlikte katıldığın dile getiren Mut, diğer sporcuların spor hayatına devam etmediğini ancak kendisinin o günden beri çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Harun, "Şu anda ülkemizi tek ayak kayak branşında temsil etmeye aday tek sporcu benim. Mehmet Çekiç isimli bir milli sporcumuz var ama kendisi Fransa'da yaşıyor. Türkiye'de yaşayan ve bu sporu yapan tek sporcu benim. Yapılan ölçümlerde, bu branşta yarışabileceğim tescillendi. Şu anda pandemi nedeniyle turnuvalar düzenlenmiyor. İlk turnuvada ülkemi temsil etmek istiyorum. Milli formayı bu branşta da giyerek, ülkeme başarılar getirmek tek hedefim" diye konuştu.

Çalışmalarını salonda sürdürüyor

Kayak sezonunun açılmaması nedeniyle, çalışmalarını salonda sürdüren Harun Mut, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonun açılmasını bekliyor. Bu süreçte salonda denge, güç, kondisyon ve koordinasyon çalışmaları yapan genç sporcu, sezonun açılması ile birlikte çalışmalarına Erciyes Kayak Merkezi'nde devam edecek.

Malzemeler çok pahalı

Türkiye'de yaşayan ve kayak branşında tek sporcu olan Harun Mut'un en büyük sorunu ise kayak malzemelerinin çok pahalı olması. Engelli branşı olarak tek ayak kayakta özel aparatlara ihtiyaç duyduklarını aktaran başarılı sporcu, "Bu malzemelerde yurt dışından getiriliyor. Haliyle pahalı. Bunlara ulaşımda zaman zaman zorlanıyorum. Ülkem adına yarışmak için sabırsızlanırken malzeme konusunda zorluk çekmem beni üzüyor" açıklamasını yaptı.

Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi
Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi
Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi
Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi
Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi

Kayseri, Futbol, Milli, Mut, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Protezini yeniletmek için gittiği yerde tanıştığı sporda milli takıma seçildi - Son Dakika Spor


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