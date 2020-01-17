Protezleri yenilenen Muhammet, Avrupa'da dereceye girme sözü verdi

Doğuştan iki bacağı ve bir kolu olmayan bedensel engelli milli yüzücü Muhammet Ali Aydın'ın bacak protezleri, Selçuk Çobanoğlu'nun yapımcısı olduğu programda temin edildi. Yeni protezlerine kavuşan 22 yaşındaki milli sporcu, Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ilk üçe girme sözü verdi.



Yapımcılığını Selçuk Çobanoğlu'nun üstlendiği bir programda paralimpik milli yüzücü Muhammet Ali Aydın'a verilen protez bacak sözü yerine getirildi. Yardımlaşma ve dayanışma esaslı olarak yayın hayatına başlayan ve büyük ilgi gören program, milli yüzücü Muhammet Ali Aydın'a, spor alanındaki ihtiyaçlarını tamamlama sözünü yerine getirdi. Selçuk Çobanoğlu, Aydın'ın ihtiyacı olan sporunu icra edebileceği yeni bacak protezlerini, ismini vermek istemeyen bir iş insanı sponsorluğunda aldıklarını, kol protezini ise TÜBİTAK'ın temin ettiğini söyledi.



Muhammet Ali Aydın: "Yüzmeyi öğrendikten beş ay sonra şampiyonaya katıldım"



Yeni protezleri için emeği geçenlere teşekkür eden milli sporcu Muhammet Ali Aydın, hayatından kesitler anlatırken, çocukluk yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başladığını söyledi. İki tekerlekli bisiklet sürdüğünü, vücut geliştirme yaptığını ve son olarak yüzücü olduğunu belirten Aydın, "Daha önce sudan çok korkuyordum. İki, üç hocayla beraber derslere başladım. Bir ay sonra sırtüstü yüzmeye başladım. Üçüncü ayda dört branşlı yüzmeyi gerçekleştirdim. Beş buçuk ay sonra da Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'na katılmayı başardım. Orada da altıncı oldum" dedi. - İSTANBUL