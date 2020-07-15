Protokol, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret etti - Son Dakika

KONYA'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla protokol üyeleri, şehitliği ziyaret etti.
15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Konya Valisi Vahdettin Özkan şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.
Ayrıca, günün anısına kentin çeşitli yerlerinde 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açıldı.