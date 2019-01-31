Son Dakika Haberleri: Protokol Eşleri Eğitim Merkezindeki Kadınlarla Bir Araya Geldi

Protokol Eşleri Eğitim Merkezindeki Kadınlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk ile Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara, Mahmut İslambey Konağındaki bayanlarla bir araya geldi.

Protokol Eşleri Eğitim Merkezindeki Kadınlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk ile Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara, Mahmut İslambey Konağındaki bayanlarla bir araya geldi.

Nurdan Soytürk ile Gülsen Kara, Kilis Halk Eğitim Merkezine bağlı Mahmut İslambey Konağını ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgi olan Soytürk ile Kara, kadınlar tarafından üretilen el işlerini inceledi. Bayanların meslek edinmeleri ile ev ekonomisine katkı sunmalarının önemli olduğunu ifade eden Nurdan Soytürk, "Kadınlarımızın evlerinin ekonomisine katkıda bulunulması çok önemlidir. Bayanların eğitimi, meslek sahibi olmasını önemsiyoruz. Elimizden geldiği kadar bayanlara yönelik bur tür çalışmaları destekleyeceğiz" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Hasan Kara, Kilis, Yaşam
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