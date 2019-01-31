Protokol Eşleri Eğitim Merkezindeki Kadınlarla Bir Araya Geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk ile Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara, Mahmut İslambey Konağındaki bayanlarla bir araya geldi.

Kilis Valisi Recep Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk ile Belediye Başkanı Hasan Kara'nın eşi Gülsen Kara, Mahmut İslambey Konağındaki bayanlarla bir araya geldi.



Nurdan Soytürk ile Gülsen Kara, Kilis Halk Eğitim Merkezine bağlı Mahmut İslambey Konağını ziyaret etti. Burada çalışmalar hakkında bilgi olan Soytürk ile Kara, kadınlar tarafından üretilen el işlerini inceledi. Bayanların meslek edinmeleri ile ev ekonomisine katkı sunmalarının önemli olduğunu ifade eden Nurdan Soytürk, "Kadınlarımızın evlerinin ekonomisine katkıda bulunulması çok önemlidir. Bayanların eğitimi, meslek sahibi olmasını önemsiyoruz. Elimizden geldiği kadar bayanlara yönelik bur tür çalışmaları destekleyeceğiz" diye konuştu. - KİLİS

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