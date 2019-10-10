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Protokol eşleri el emeği göz nuru eserleri inceledi

1 saat önce

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerinin katılımıyla bu yıl Demokrasi Parkında ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri" stantlarını ziyaret etti.

Protokol eşleri el emeği göz nuru eserleri inceledi, System.String[]

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü organizesinde il ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlüklerinin katılımıyla bu yıl Demokrasi Parkında ikincisi düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri" stantlarını ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez'e Vali Yardımcısı Bedir Deveci'nin eşi Sonnur Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder ve Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu'nun eşi Fatma Esra İmamoğlu eşlik etti.


2. Öğrenme şenlikleri kapsamında Demokrasi Parkında açılan stantları tek tek gezen Yeşim Pekmez, yemeni yapımından bakır işlemeye, halı dokumadan iğne oyasına, kabak süslemesinden oyuncaklara kadar halk eğitim merkezleri kursiyerlerinin çeşitli alanlarda yaptığı el emeği göz nuru eserleri inceleyerek, üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN

İbrahim Ergüder, Ercan Atasoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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