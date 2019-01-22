Son Dakika Haberleri: Protokol Eşleri Müzeyi Gezdi

Protokol Eşleri Müzeyi Gezdi

35 dakika önce

Adıyaman'da ki protokol mensuplarının eşleri Müze Müdürlüğü sergi alanını gezdi.

Protokol Eşleri Müzeyi Gezdi, System.String[]
Adıyaman'da ki protokol mensuplarının eşleri Müze Müdürlüğü sergi alanını gezdi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'nun eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, Adıyaman Müzesini ziyaret ederek, müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi.

Yeşim Pekmez ve protokol eşleri müzeyi gezerek, müzede sergilenen ve Adıyaman coğrafyasında yaşamış uygarlıklardan günümüze ulaşan tarihi kültürel eserler hakkında Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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