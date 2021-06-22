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Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti

22.06.2021 09:27
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti, System.String[]

Balıkesir'de protokol üyelerinin eşleri Sındırgı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Balıkesir'de protokol üyelerinin eşleri Sındırgı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sındırgı'ya gelen konuklar, Kışla Müze Hanı, Hanımeli Çarşısı, Akpınar Yaşam Merkezi, Milli Kütüphane ve dershane olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş gelen konuklara ev sahipliği yaptı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz'ın katıldığı Sındırgı gezisinde Akpınar Merkezinde çalışan kadınların el emekleri incelendi. Merkezde kadınların ürettikleri 'Bereket versin kadın Kooperatifi'nde çalışan emekçi kadınları ziyaret ettiler. Protokol eşleri, Şerif Paşa Meydanında bulunan Hanımeli Çarşısında gazete dokuma, etamin işleme, Yörük bebekleri ve Yağcıbedir halı dokuma sanatlarını inceleyerek bilgi sahibi oldular.

Sındırgı'nın kültürünü, tarihi hikayesini tanıtmak için Protokol eşlerine ev sahipliği yapan Ekrem Yavaş, "Bugün kitap tanıtımımızda Doğal şehir Sındırgı'da Balıkesir protokolümüzün çok değerleri eşlerini ağırladık. Tabi kadınların halinden kadınlar daha iyi anlıyor. Bugün bir de 'Doğal Şehrin Hikayesi' Mehtap Altan'ın yazdığı Sındırgı'nın 17 köyünün hikayesini bulunduğu ama genelde tüm Sındırgı'yı kapsayan kitabımızın tanıtımı vardı. Bu tanıtımla beraber misafirlerimizi şehrin doğal yapısını ve tarihi kültürel yapısını Balıkesir'den gelen konuklarımıza Sındırgı'yı tanıtmaya çalıştık. Onlar da Sındırgı'yı tanımaktan çok mutlu oldular. Bizler de çok mutlu olduk. Onları bilgilendirmeye çalıştık. İnsanların ihtiyacı olan şey dokunmak ve kültür, sanat, hikaye ve bunu geleceğe taşıyabilecek en önemli yerlerden birisi de Sındırgı. Bunun bilinmesi bizim için çok önemli bir hadise. Onun için valimiz Hasan Şıldak'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşleri, milli eğitim, savcılık ve Balıkesir protokolündeki bütün hanımefendiler bugün bizim misafirimiz oldular. Geldikleri için hepsinin ayaklarına sağlık. Sındırgı'nın kültürü, tarihi hikayesi insanları cezbetmeye devam ediyor" dedi.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşi Mehtap Yılmaz, "Sındırgı ilçesine Fatma Nur Şıldak hanımefendi ile ve il protokolümüz değerli hanımları ile gezmeye başladık. İlkini Ekrem başkanım kimseye kaptırmadı ilk önce bana geleceksiniz dedi. Mükemmel bir program hazırlamış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yapılan işler çok güzel. Farklı, göz alıcı, kadınlara ve insana değer katan çok hoş şeyler yapıyor. Her zaman çok öncü bir başkanımız zaten. Sağ olsun Ekrem başkanıma da eşi Yaşiye hanıma da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadın kooperatifinde çalışan emekçi kadınların aktif görev aldığını ve becerilerini ortaya çıkardığını belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, "Bugün Sındırgı ilçesindeyiz. Mehtap hanım, başkanım, Yaşiye hanımın ev sahipliğinde ve ilimizden çok değerli misafirlerimiz ile burada yer alıyoruz. Bugün program çok doluydu ve güzeldi. Şu an ise Bereket versin kadın kooperatifinde gezimizi gerçekleştirdik. Kadının gücünü zaten biliyoruz. Yeter ki onlara destek olunsun. Sındırgı belediye Başkanımızın ve Büyükşehir belediyemizin destekleri ile onlarda bu güçlerini burada göstermişler. Onların mutluluğuna da ortak olduk. Bizim için de güzel ve verimli bir gündü. Teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için" dedi. - BALIKESİR

Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti
Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti

Hasan Şıldak, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Emekçi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Protokol eşleri Sındırgı'yı ziyaret etti - Son Dakika


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