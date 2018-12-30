Son Dakika Haberleri: Protokol Eşleri Yemen'e Yardım İçin Toplandı

Protokol Eşleri Yemen'e Yardım İçin Toplandı

1 saat önce

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman protokolünün eşleri, Yemen için düzenlenen yardım kampanyası için bir araya geldi.

Protokol Eşleri Yemen'e Yardım İçin Toplandı, System.String[]
ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman protokolünün eşleri, Yemen için düzenlenen yardım kampanyası için bir araya geldi.

Yemen için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak amacıyla Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Adıyaman'da görev yapan kamu, kurum ve kuruluş amirlerinin eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Yeşim Pekmez, Yemen için başlatılan yardım kampanyasına destek olunmasını istedi. Ülke olarak Yemenlilerin yaşadığı insanlık dramına duyarsız kalmadıklarını belirten Yeşim Pekmez, "Yemen'de çocuklar başta olmak üzere 22 milyon insan dünyanın en büyük açlık felaketiyle karşı karşıyadır. Birleşmiş Milletler raporuna göre her 10 dakikada bir çocuk açlıktan ve hastalıktan ölüyor. Açlık, susuzluk ve hastalığın hüküm sürdüğü Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz ve duyarsız kalamayız. Bugün sizlerle toplanmamızın amacı Yemenli kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız Yemenli kardeşlerimize yardım etmek için adeta seferber oldular. Türkiye, tarih boyunca kendisinden destek bekleyen mazlumlara aidiyeti ne olursa olsun her zaman yürek kapılarını açık bırakmıştır. Gelin hep beraber Yemen'e sahip çıkarak kardeşlerimizin gözyaşlarının sel olmasını önlemeye gayret edelim" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:36 Kaynak: İHA

Adıyaman, Yemen, Güncel
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