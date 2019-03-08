Protokol Eşlerine "Dünya Kadınlar Günü" Sürprizi

Bilecik'te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.





Müzede gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'un eşi Yayla Bulut, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın eşi Zuhal Namal ve kadın müdürler ile daire müdürlerinin eşlerine, Vali Şentürk başta olmak üzere daire müdürleriyle yapılan kısa röportajlar izletildi.



Eşlerinin görüntülerini izleyen kadınlar, şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.



Münevver Şentürk, kadınları bir nimet olarak gördüğünü ifade ederek, "Toplumun her kesiminde ve her kademesinde yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Nimete hürmet edilir. Biz hürmet eden insanlarız. Bir gün değil 365 gün kadınız biz. Her gün anılmak istiyoruz." dedi.



Gölpazarı Eko Turizm gönüllüsü kadın girişimcilerinin çalışmaları hakkında bilgi verilmesiyle etkinlik sona erdi.

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