Protokol, Germiyan Sokağı'ndaki tarihi konakları inceledi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, tarihi konukların bulunduğu Germiyan Sokağı'nda incelemelerde bulundu.



Vali Ömer Toraman, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından satın alınıp aslına uygun şekilde restore edilip butik otel olarak düşünülen Ali Ağa Konakları ile müze yapılması planlanan Germiyan Konağı'nı inceleyip, yetkililerden bilgiler aldı.



Vali Toraman'a; AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.



Müzeye dönüştürülmesi planlanan Germiyan Konağı'nda Germiyanoğulları Beyliği, Kütahya'da sancak beyliği yapmış şehzadeler ile Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması hedefleniyor.



İhalesi yapılan Ali Ağa Konakları'nın ise butik otel ve Kütahya mutfağına ait lezzetlerin, yemek kültürünün tanıtıldığı restoran olarak hizmet vermesi planlanıyor. (EFE-) - KÜTAHYA