Protokol ile öğrenciler iftarda buluştu
1 saat önce
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri Kilis il protokolüyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
öğrencileri Kilis il protokolüyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Üniversite öğrenci yemekhanesinde düzenlenen iftar yemeğine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun katıldı.
Öğrenciler düzenlenen iftar yemeğinde protokol üyeleriyle sohbet ederek, talep ve önerilerini dile getirme imkanı da buldular.Vali Soytürk, Belediye Başkanı Bulut
ile Rektör Karacoşkun iftar yemeğinde birer konuşma yaptı. - KİLİS
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