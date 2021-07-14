Protokol imzalandı, kedi ve köpekler kayıt altına alınacak - Son Dakika

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aydın Veteriner Hekimleri Odası arasında kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması yetkisinin devrine ilişkin protokol imzalandı.

Protokol, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Veteriner Hekimleri Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin tarafından imzalandı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı H. Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman ve Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hidayet Yaman da katılım sağladı.

"Önemli bir adım oldu"

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Şahin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Bilindiği üzere, ülkemizde kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması konusunda ciddi anlamda yetersizlik vardı. Sayıları, durumları, sahipli olup olmadıkları gibi hususlar hakkında doğru ve tatmin edici bilgiye sahip değildik. Tarım ve Orman Bakanlığının yönetmeliği ile, Veteriner Hekimlerimiz tarafından uygulanan mikroçip implantı işleminin zorunlu hale getirilmiş olması, kedi, köpek ve gelinciklerin sahipli olup olmadıkları, sahipli ise sahip bilgileri, uygulanan aşılar, operasyonlar ve tedavileri, ülkemizdeki sayısal anlamda nüfus verileri ve benzeri gibi bilgiler radikal anlamda kayıtlı hale gelecektir. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, hayvanlarımızın eşya olarak görülmesidir. Mikroçip implantının zorunlu hale getirilmesinin, resmi pasaport ve kayıt uygulamasının, hayvanlarımızın gerçek anlamda kimliklenmesinde ve onların devletimiz tarafından resmi anlamda tanınır hale gelmesinde önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Uygulanacak mikroçipler, içerisinde dijital numara taşıyacaklar, mikroçip okuyucu dışarıdan çip uygulanan bölgeye yaklaştırıldığında bu numara ekrana gelecek ve gerekli sorgulamalar sistem üzerinden bu numara vasıtasıyla yapılacak. Uygulanacak mikroçipler kesinlikle uydu ve benzeri üzerinden hayvan takibine olanak tanımıyor böyle bir özellikleri mevcut değil" dedi.

"Bu uygulama artık zorunlu hale geldi"

Şahin açıklamasının devamında, "Mikroçip implantı Veteriner Hekimlerimiz tarafından hayvan sahiplerimizin isteği üzerine ya da yurtdışı çıkışlarında zaten yıllardır uygulanmaktaydı ve bu işlem hekimlerimiz tarafından sıkıntısız şekilde hayvanımıza bir zararı olmaksızın gerçekleştirilmekteydi. Artık isteğe bağlı olmaktan çıktı ve zorunlu hale geldi. 2021 yılı sonuna kadar tüm köpeklerimizin, 2022 yılı sonuna kadar ise tüm kedilerimizin resmi mikroçip implantı ve resmi pasaport ile kayıtlı hale getirilmesi gerekmektedir. Yönetmelik, Hayvanlarına bu resmi kayıt işlemlerini yaptırmayan hayvan sahipleri için cezai yaptırım öngörüyor. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aydın Veteriner Hekimleri Odamız arasında imzalamış olduğumuz yetki devri protokolü vesilesiyle hayvan sahiplerimiz resmi mikroçip implantı ve resmi pasaport ile sisteme kayıt hizmetini Özel Veteriner Muayenehane ve Polikliniklerimizden alabileceklerdir. Serbest Veteriner Hekimlerimiz, maddi manevi büyük özveriyle evcil hayvanlarımızın resmi kayıtlarını gerçekleştirmek için yoğun mesai harcayacaklar" açıklamasında bulundu.

"Dostlarımızı terk edenler cezai işlemle karşılaşacak"

Bu uygulamanın caydırıcılığı olacağını ifade eden Şahin, "Hepimizin kanayan bir yarası var, insanlarımızın bir kısmı, bir takım hevesler uğruna hayvan sahiplenip, hevesleri geçince o minik dostlarımızı sokağa terk ediyorlar. Artık, bu terk edilmiş dostlarımız, öncesinde mikroçipçip ile kimliklenmiş olacağından, bulunduklarında kim tarafından sokağa atılmış olduğu rahatlıkla tespit edilecek ve bu kişi cezai yaptırımla karşılaşacak. Bu yeni sistem Vicdansız insanlara vicdan kazandırmayacaktır belki ancak, önemli ölçüde de caydırıcı olacaktır diye düşünüyoruz. En büyük temennimiz, Dünyayı ve hayatımızı paylaştığımız minik dostlarımızın, canlarımızın, birey olarak değerlendirilmesi ve hakettikleri refah ortamında bizlerle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleridir. İmzalamış olduğumuz yetki devri protokolünün hayırlara vesile olmasını temenni ediyor saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - AYDIN