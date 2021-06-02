Protokol İmzaları Atıldı - Son Dakika

Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Karina Deniz Kültürü Merkezi'nde üniversite ile birlikte ortak yürütülecek projeler için protokol imzaları atıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile akademisyenler katıldı. Çanakkale bölgesine ait denizel ekosistemini tanıtmak, deniz ve rüzgar sporlarını görünür kılmak, kentlilerimiz ile başta gençler ve çocuklar olmak üzere sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlanmasına ilişkin ÇOMÜ ile birlikte gerçekleştirilecek çalışmaların ilk adımını oluşturacak olan protokole Başkan Gökhan ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Murat imza attı.

İmza törenin ardından Başkan Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Murat ile birlikte üniversitenin Dardanos Yerleşkesinde inceleme gezisinde bulundu. Yerleşke alanında gerçekleştirilen incelemede Rektör Prof. Dr. Murat, Başkan Gökhan'a yerleşkede gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra hayata geçirmesi planlanan projelere ilişkin de bilgi verdi.

02. 06. 2021 14: 55