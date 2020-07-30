Protokol koltuğuna şehit anne ve babaları oturdu - Son Dakika

Protokol koltuğuna şehit anne ve babaları oturdu

ORDU - Ordu'da Kurban Bayramı ziyaret programı kapsamında düzenlenen törende protokol koltuklarına şehit anne, baba ve eşleri oturdu.

Ordu Şehitliğinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Vali Sonel ve Başkan Güler, burada kendileri için hazırlanan tören platformunun ön sırasına oturmayarak şehit anne, baba ve eşlerini oturttular. Vali Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kendileri arka sıraya geçerek töreni şehit yakınları arasında izlediler.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından şehitlerin ruhlarına ithafen dualar okundu.

Program daha sonra Ordu Şehitliğinde bulunan şehitlerin kabirlerine Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları tarafından karanfil bırakılması ve kabirleri başında dua edilmesiyle devam etti.

Vali Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, programa katılan şehit anne-baba, eş ve çocuklarının bayramlarını kutladı. Şehit aileleri ve yakınlarının hal ve hatırlarını da soran Başkan Güler, şehit ailelerinin çocuklarına da çeşitli hediyeler verdi.