Başkan Ergün, Ülkü Ocakları'nın Aşure Hayrına Katıldı

Manisa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı, Muharrem ayı vesilesiyle aşure hayrı düzenledi. Birlik ve beraberlik mesajları verilen aşure hayrına MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, aşure hayrı düzenlendi. Aşure hayrına MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP İl Teşkilatı, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Algın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Aşure dağıtımı öncesinde Manisa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Nazmi Akçay tarafından dua okundu. Duaların okunmasının ardından protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure dağıtımı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, Muharrem ayının önemine değinerek yapılan hayrın Allah katında kabul edilmesi temennisinde bulundu.