Protokol, tekerlekli sandalyede oturdu

BURSA'da Orhangazi Müftülüğü'nün yürüttüğü kampanya kapsamında temin edilen 47 tekerlekli sandalye, Orhangazi Sakatlar Derneği'ne teslim edildi. Teslim töreninde protokol, kendileri için hazırlanan bölümde, tekerlekli sandalyelerde oturdu.

Orhangazi Müftülüğü tarafından geçen yıl organize edilen, 43 tekerlekli sandalyenin temin edildiği kampanya bu yıl da sürdü. Bu yıl müftülük tarafından temin edilen 47 tekerlekli sandalye, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Orhangazi Sakatlar Derneği'ne teslim edildi. Orhangazi Sakatlar Derneği'nde teslim töreni düzenlendi. Törene Orhangazi Kaymakamlığı'na vekalet eden Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, diğer protokol üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay , Orhangazi Müftülüğü'nün geçen yıl 43, bu yıl da 47 tekerlekli sandalyeyi derneğe kazandırdığını belirterek, müftülüğe teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Yusuf Tuna ise Kuran-ı Kerim 'den örnekler vererek İslamiyet'in engellilere büyük önem verdiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez günün önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

PROTOKOLDE FARKINDALIK

Tören sırasında protokol üyeleri, kendilerine ayrılan bölümde, koltuk yerine tekerlekli sandalyede oturdu. Dernek başkanı Emrullah Akçay, yaşanan bu farkındalık nedeniyle de protokol üyelerine teşekkür etti.