Protokol tribününde burun kıran kavga

Bursaspor'un Giresunspor ile oynadığı maçın devre arasında Adana deplasmanı sponsorluğu nedeniyle teşekkür plaketi verilen eski yönetici Av. Hakan Dinçtürk ile Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt arasında kavga çıktı. Kavgada Büyükkurt'un burnu kırılırken, Dinçtürk ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Hakan Dinçtürk'e sponsorluk desteği nedeniyle Giresunspor maçının devre arasında plaket verdi. Plaket töreninin ardından protokol fuaye salonunda, Bursaspor Genel Sekreteri Ali Büyükkurt ile teşekkür plaketi verilen Av. Hakan Dinçtürk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Büyükkurt'un burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Büyükkurt tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken, olaya müdahale eden polisler Av. Hakan Dinçtürk'ü ifadesini almak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne götürüldü. Dinçtürk, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Ali Büyükurt'un ise ifadesinin tedavisi bittikten sonra alınacağı belirtildi. - BURSA