Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı - Son Dakika

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı

29.11.2020 21:32
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı, System.String[]

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokolde galibiyeti kutlayan siyah beyazlı yöneticilere, Fenerbahçeli yöneticilerin tepki göstermesiyle sinirler gerildi. Kısa süreli tartışma sonrası taraflar sakinleşti.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederken siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler karşılaşmanın ardından büyük coşku yaşadı.

MAÇ SONRASI SİNİRLER GERİLDİ

Maçın ardından futbolcular ve teknik ekip, deplasman tribününde bulunan karton taraftarların önünde eğilip ardından 3'lü çekerken, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde galibiyeti kutladı. Ancak bu sırada Fenerbahçeli bazı isimlerin tepki göstermesi üzerine tribünde ufak çaplı bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesine engel oldu.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Protokol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle protokol tribünü karıştı - Son Dakika Spor


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