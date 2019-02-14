Protokol Üyeleri "Anı ve Hayallerini" Tabloya Yansıttı

Karabük'te, protokol üyeleri, özel sektör yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından yapılan kolaj çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Karabük'te, protokol üyeleri, özel sektör yöneticileri ve öğretim üyeleri tarafından yapılan kolaj çalışmaları sanatseverlerle buluştu.





Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Sanat Alanı Danışmanı Doç. Dr. Anıl Ertok Atmaca öncülüğünde hazırlanan "Kolaj Sergisi" açıldı.





Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat başta olmak üzere özel sektör yöneticileri ve öğretim üyelerince icra edilen 110 eser, KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sanat Galerisi'nde resimseverlerin ilgisine sunuldu.





Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolaj çalışmasında herkesin kendi hayatından kesitler sunduğunu söyledi.





"Geçmişten günümüze ve önümüzdeki süreçten beklentilerini belki dile getiriyorlar." diyen Gürel, şunları kaydetti:





"Kalabalıkların içinde belki yalnızlığımızı, yoğun iş tempomuzun içerisinde belki özlemlerimizi gündeme getirdiğimiz, kafamızın arka planında olan ruh halimizi resmettiğimiz bir çalışma oldu. Kolaj çalışması esnasında pek önemli olmadığını düşündüğümüz tablo bugün burada müthiş bir eser haline gelmiş."





Sergi, 15 gün süreyle ziyaretçilere açık kalacak.

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