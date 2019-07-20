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Protokol üyeleri çöp topladı

48 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlatılan kampanyada, il protokolü çöp çöp topladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından "Temiz Şehir Nevşehir" sloganıyla başlatılan kampanyada, il protokolü çöp çöp topladı.
Kültür Parkı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, üzerinde kampanyanın sloganı ve "Doğayı bekçi değil, sevgi korur" yazılı tişörtleri giyerek kampanyaya destek verdi.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, daire müdürleri, mahalle muhtarları, belediye yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile park alanında etrafa gelişigüzel atılan çöpleri topladı.
Parkta piknik yapan vatandaşlarla sohbete den Başkan Arı, gazetecilere, kentin daha yaşanılabilir hale getirilmesi hususunda çalışma yürüttüklerini belirterek, vatandaşların da kedilerine destek vermesini istedi.
Kentin her noktasında, temizlik açısından bir sorun yaşanmaması için gayret göstereceklerini ancak çevreye kasıtlı zarar verenlere karşı da caydırıcı müeyyideler uygulanması konusunda gerekli talimatları verdiğini kaydeden Arı, "Şehrimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çevre bilincini oluşturarak, kentimizin her bir noktasında var olabilecek temizlikle alakalı sorunlara karşı farkındalık oluşturmak için kampanya düzenledik. Temizlik alanında Nevşehir'in örnek gösterilecek bir hale gelmesi için çalışıyoruz. Hem şehrin temiz olması açısından çalışmalarımız sürecek hem de bilinçsiz şekilde parkları, sokakları kirletenler varsa caydırıcı olması açısından gerekli cezai işlemi de uygulayacağız." dedi.
Protokol üyeleri çöp topladı
İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:40 Kaynak: AA
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