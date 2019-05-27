Son Dakika Haberleri: Protokol üyeleri, itfaiyecilerle sahurda buluştu

Protokol üyeleri, itfaiyecilerle sahurda buluştu

1 saat önce

Adıyaman il protokolü, vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan Adıyaman Belediyesi'nde görevli itfaiyecilerle sahur programında bir araya geldi.

Protokol üyeleri, itfaiyecilerle sahurda buluştu, System.String[]
Adıyaman il protokolü, vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle çalışan Adıyaman Belediyesi'nde görevli itfaiyecilerle sahur programında bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelen il protokolü, sahur programında Adıyaman Belediyesinde görevli itfaiyecilerle bir araya geldi. Adıyaman'da vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görevi başında olan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve il protokolü İtfaiyecilerle sahur yaptı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen sahur programında konuşan protokol üyeleri, önemli bir görev yürüten itfaiyecilerin fedakarca çalıştığını dile getirdi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:45 Kaynak: İHA
Adıyaman, Güncel
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