Protokol üyeleri şehit ailesi ile bir araya geldi - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler şehit P.Yzb.Hasan Hatıl'ın annesi Makbule Hatıl ile babası Şaban Hatıl'ı Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz beraberinde AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, İl jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile birlikte Şehit P.Yzb.Hasan Hatıl'ın annesi Makbule Hatıl ile babası Şaban Hatıl'ı Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek, bayramlarını kutladılar. - ZONGULDAK