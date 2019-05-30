Protokol üyeleri ve Suriyeliler iftarda buluştu

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programı, ilçede yaşayan Suriye uyruklu aileleri ve protokol üyelerini bir araya getirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programı, ilçede yaşayan Suriye uyruklu aileleri ve protokol üyelerini bir araya getirdi.



Kula İlçe Müftülüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında, bu yıl Suriye uyruklu aileler ile protokol üyeleri bir araya geldi. 26 hanede yaşayan 135 Suriyeli ve protokol üyelerinin katıldığı iftar programı, İlçe Müftülüğü bahçesinde düzenlendi. Protokol üyeleri, duaların edilmesinin ardından okunan ezanla birlikte Suriyeli aileler ile iftarını açtı.



Programda Suriyeli aileler ile tek tek sohbet eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, iftar programı öncesinde yemekleri kendi elleriyle dağıttı. İlçede 26 hanede 135 Suriyelinin yaşadığını söyleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru, Suriyeli ailelere yardımcı olmak için tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çalıştıklarını ifade etti.



İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen iftar programına Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri ve Suriyeli aileler katıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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