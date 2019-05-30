Son Dakika Haberleri: Protokol üyelerinden hasta ziyareti
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Protokol üyelerinden hasta ziyareti

1 saat önce

Hakkari'deki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

Protokol üyelerinden hasta ziyareti, System.String[]
Hakkari'deki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve beraberindeki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:36 Kaynak: İHA
Jandarma, Van, Hakkari, Güncel
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