Protokol üyelerinden hasta ziyareti
1 saat önce
Hakkari'deki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:36 Kaynak: İHA
'deki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve beraberindeki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundular. - HAKKARİ
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