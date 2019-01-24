Son Dakika Haberleri: Protokol Üyelerinin Eşleri Kilisede

Protokol Üyelerinin Eşleri Kilisede

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki protokol üyeleri Süryani Kadim Kilisesini ziyaret etti.

Protokol Üyelerinin Eşleri Kilisede, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki protokol üyeleri Süryani Kadim Kilisesini ziyaret etti.

Yeşim Pekmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper'le birlikte Adıyaman Mara Mahallesinde bulunan Süryani Kadim Kilisesini ziyaret etti.

Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesine gelişinde Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyeti Süryani Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek karşıladı.

Yüzyıllardır farklı din ve mezheplerden insanların bir arada barış, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Adıyaman'da Süryani Kadim Kilisesini ziyaret ederek kiliseye ait bölümleri gezen protokol eşleri, 1883 yılında kurulan kilisenin tarihçesi, hitap ettiği aile sayısı ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında Metropolit Mor Griğoryos Melki Ürek'ten bilgi aldı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Mor Griğoryos Melki Ürek, Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Ercan Atasoy, Adıyaman, Güncel
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