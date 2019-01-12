Protokol Üyelerinin Eşlerinden Huzurevi Ziyareti

Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Kamile-Hacı Ahmet Akdağ
Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret etti.
Hayırsever iş adamı Ahmet Akdağ tarafından yaptırılan huzurevi ziyaretinde yaşlılarla bir süre sohbet eden Çiftçi, daha sonra burada yürütülen atölye çalışmalarını inceledi.
Ziyaretin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Çiftçi ile beraberindeki protokol üyelerinin eşlerine, huzurevi hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek, teşekkür etti.
Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami
Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan
, İl Jandarma
Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ
'un eşi Hatice
Başbuğ ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eşi Fatma Kolcu katıldı.