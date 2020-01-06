Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

7 saat önce

Manyas'ta Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve ilçe protokolünden oluşan gönüllü gençleri doğa yürüyüşü yaptılar.

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı, System.String[]

Manyas'ta Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve ilçe protokolünden oluşan gönüllü gençleri doğa yürüyüşü yaptılar.


Manyas Gençlik Merkezinin önderliğinde Kaymakam Muhammed Kaya, daire müdürleri ve öğrenciler doğa yürüyüşü kapsamında Manyas'ın rakımı yüksek olan İrşadiye ve Yayla kırsal mahalleleri arasında toplamda 6 kilometrelik yolu kat etti. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Kudret Egen, Orman İşletme Şefi Eren Cesur'un da katıldığı yürüyüşte maksadın Manyas'ın tanınmamış güzellikleri ile öğrencileri buluşturmak olduğunu belirtilirken, belirli zamanlarda ve değişik yerlerde yapılacak olan bu doğa yürüyüşlerine gençlerin beklendiği açıklandı. - BALIKESİR

Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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