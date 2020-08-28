Protokol yolunda beton mikseri dehşeti - Son Dakika

Protokol yolunda beton mikseri dehşeti
Protokol yolunda beton mikseri dehşeti Başkent'te Protokol yolunda kontrolden çıkan beton mikseri iki aracı biçerek devrildi.
Protokol yolunda beton mikseri dehşeti
ANKARA - Başkent'te Protokol yolunda kontrolden çıkan beton mikseri iki aracı biçerek devrildi.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Porotokol Yolu olarak bilinen Atatürk Bulvarı'nda hareket halinde 06 HB 2876 plakalı beton mikseri frenin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yokuş aşağı hızla giden beton mikseri iki aracı altına aldı. Beton mikseri devrilerek durabildi. Beton mikseri yokuş aşağı kontrolsüz şekilde giderken kaldırım da bulunan ağaçları da ezdi. Mikserin ezdiği araçlarda kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti. Kazada beton mikserinin sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazanın olduğu alan Çankaya Köşkü, Dışişleri Konutu, İsrail Büyükelçiliği rezistansı gibi binaların bulunduğu bir olması nedeniyle polis ekipleri alarma geçti. Kaza alanında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
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