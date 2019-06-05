Protokolden bayram ziyareti
1 saat önce
Çaycuma ilçesinde Ramazan Bayramı münasebetiyle şehit ailelerine ziyaret gerçekleşti.
Çaycuma
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
ilçesinde Ramazan Bayramı
münasebetiyle şehit ailelerine ziyaret gerçekleşti. Çaycuma Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Selçuk
Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy ile Şırnak
'ta şehit düşen Emrah Karakuş
'un ailesini bayram münasebetiyle ziyaret etti.
Ayrıca yol denetimi yapan jandarma ile polis ekiplerinin ve vatandaşların da bayramını kutlayan Çaycuma Kaymakam Vekili Mustafa Batuhan Alpboğa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Semra Gülboy'dan oluşan protokol, trafikle ilgili vatandaşı ve sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. - ZONGULDAK
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