Son Dakika Haberleri: Protokolden kan bağışına tam destek
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Protokolden kan bağışına tam destek

1 saat önce

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına, protokol tarafından destek verildi.

Protokolden kan bağışına tam destek, System.String[]
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına, protokol tarafından destek verildi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda oluşturulan stantta gerçekleştirilen kan bağışına, 19 Mayıs ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Öztürk ile vatandaşlar katılarak kan destek verdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken protokol, sağlıklı olan her bireyin kan vermesi gerektiğini söyledi.

Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, "Kızılay tarafından başlatılan kan kampanyası son derece önemli. Kan vermek birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı olduğu gibi son derece önem arz ediyor. Verdiğimiz kan belki kendimizin, belki sevdiklerimizin, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacak. Bağışların en büyüğü insan hayatını kurtarmak ve bu iş için bağış yapmaktır. Belirli aralıklarla yapılan kan bağışı, vücudun yenilenmesini ve kan üretme mekanizmalarını canlı tutuyor,19 Mayıs ilçemiz Samsun genelinde kan bağışında yedinci sırada.18,65 yaş arası 50 kilogram üzeri herkes kan verebilir. Vatandaşlarımızın kan bağışı sırasında mutlaka kimlikleri yanında olması gerekmektedir" dedi. - SAMSUN
19 Mayıs, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:15 Kaynak: İHA
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