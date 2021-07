Protokolden şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, protokol üyeleri ile birlikte şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, beraberindeki Belediye Başkan Şefik Ensari, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ömer Bumin Sarı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Ozan Ateş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ile birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlaştı. İlk olarak Yukarı Yanıktaş Mahallesi'nde PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Ahmet Çelik ve Yaşkütük Mahallesi'nde bulunan şehit Hakkı Taş, şehit İhsan Taş'ın ailelerini ziyaret eden Kaymakam Dinç ve beraberindekiler, şehit ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretleri sırasında konuşan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, devletin her zaman ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerin yanında olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak adına üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını yad ediyorum. Her zaman şehit ailelerimizi ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinliyoruz. Canlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehit aileleri ve gaziler ise protokol üyelerine teşekkür ederek, "Yetkililerimiz her zaman zor anımızda yanımızda oldular. Sorunlarımızı dinleyip, bizlere şefkat ellerini uzattılar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştular.

Kurban Bayramı nedeniyle şehit mezarlarını da ziyaret eden protokol üyeleri, bol bol dua okudular. - VAN