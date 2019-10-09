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Protokolden şehit ailesine ziyaret

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, 1999 yılında Hakkari'de çıkan çatışmada şehit düşen Yaşar Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurum amirleri ilçeye bağlı Hamurköylü şehit Yaşar Yıldız'ın annesi Kezban Yıldız ve babası Yaşar Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, şehit Yaşar Yıldız olmak üzere aziz şehitlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ziyarette yaptığı kısa açıklamada, "Şehit annelerimiz başımızın tacıdır. Yetiştirdiği evladı bu vatan için canını vermiştir. Onların emaneti olan ailelerinin her zaman ve her şartta yanındayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Hakkari, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
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