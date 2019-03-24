Protokolden Şehit Yakınlarına Ziyaret

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve protokol üyeleri, ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit yakınlarını ziyaret etti.

Kütahya'nın Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş ve protokol üyeleri, ilçe merkezinde ve köylerde bulunan şehit yakınlarını ziyaret etti.



Şaphane merkez mahalleleri ile Karamanca ve Kızılkoltuk Köylerinde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek istek ve arzularını dinleyen Kaymakam Lütfullah Göktaş, yaptığı açıklamada, "Şehit yakınlarına her zaman kapılarımız açık. Onların bizlere şehitlerimizin emanetleri olduklarını çok iyi biliyoruz. İstek ve sıkıntıları olduğunda bizzat şahsıma bildirmeleri en büyük arzumdur. Onların huzuru bizim en öenemli önceliğimizdir" diye konuştu.



Kaymakam Göktaş'ın ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Hasan Aral, İlçe Emniyet Amiri Mesut Yılmaz, Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Bilge Sapmaz ve Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Musa Arı hazır bulundu. - KÜTAHYA

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