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Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti - Son Dakika

Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti

06.07.2021 10:17

Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti Vali Yazıcı: " Genel Müdürümüze güvenip ben de tadıyorum" Dikenleri zehirli, eti lezzetli ve yenilebilir olan aslan balığını mangalda pişirip yediler Antalya'da balon balığı alımı programında, Tarım ve Orman...

Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti

Vali Yazıcı: " Genel Müdürümüze güvenip ben de tadıyorum"

Dikenleri zehirli, eti lezzetli ve yenilebilir olan aslan balığını mangalda pişirip yediler

ANTALYA - Antalya'da balon balığı alımı programında, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ile Antalya Valisi Ersin Yazıcı, aslan balığının tüketimini teşvik için, dikenleri zehirli, eti lezzetli ve yenilebilir olan aslan balığını mangalda pişirip yedi. Vali Yazıcı'nın, 'Genel Müdüre güvenip bende tadıyorum arkadaşlar' sözleri ise gülümsetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Antalya Balıkçı Barınağı'nda, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi çerçevesinde program düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan ve balıkçılar katıldı.

"Aslan balığı dikenleri alındıktan sonra yenebilir"

Denizlerindeki istilacı türlerden aslan balığı hakkında bilgiler veren Genel Müdür Mustafa Altuğ Atalay, " Aslan balığı destekleme kapsamında değil. Balon balığını alıyoruz, sanayide kullanıyoruz, imha ediyoruz, aslan balığını ise dikenlerini kestikten sonra tüketebiliyoruz. İlk tadımı yapıldı. Son derece lezzetli bir balık. Dikeni ele batmadığı sürece sıkıntı yok. Ekonomisini de kendiliğinden oluşacaktır. Ama balon balığının etinin tüketilmemesi gerekir. Balon balığını imha, aslan balığını gıda olarak kullanabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dikenleri makasla kesildi"

Daha sonra protokol dev balon balığı ve aslan balıklarını inceledi. Bir görevli aslan balığını eldivenle eline alarak, dikenlerinin makas yardımıyla nasıl kesileceğini ve temizleneceğini uygulamalı olarak gösterdi.

Atalay, balon balığının zehirli, aslan balığının dikenleri alındıktan sonra lezzetli olduğunu belirterek, "Aslan balığını yakaladığımız zaman eldivenle tutacağız, temizledikten sonra son derece lezzetli bir balık" dedi.

"Protokol ızgara başında"

Aslan balıklarının temizlenmesinin ardından protokol ızgara başına geçti. Vali Yazıcı ve Genel Müdür Atalay, bir süre ızgarada aslan balığı pişirdi. Atalay, pişen aslan balığını maşa yardımıyla tabağa alarak, zehirsiz ve lezzetli bir balık olduğunu göstermek için kendisi yedi.

"Sofralara inmesini istiyoruz"

Bu sırada Doç.Dr. Mahir Kanyılmaz ise aslan balığının lezzetini topluma kazandırmaya çalıştıklarının altını çizerek," Restoranlara, lokantalara, soframıza inmesini istiyoruz. Amacımız balığı tanıtmak. Herkes korkuyor, korkulacak bir balık değil son derece lezzetli" diye konuştu.

"Genel Müdüre güveniyorum"

Vali Yazıcı ise, "Genel Müdüre güvenip bende tadıyorum arkadaşlar. Tadı ne balığına benziyor" diye sordu. Genel Müdür Atalay ise balığının lezzetinin daha çok levrek balığına benzediğini söyledi.

Aslan balığı hakkında

Aslan balığı (Pterois), Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında, Kızıldenizde, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli deniz balıklarından oluşan bir cinstir. İnsanlar için tehlike teşkil ederler. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşarlar. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğu görülebilir, hatta ölüme bile neden olabilir.

Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti
Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti

Balon Balığı, Balıkçılık, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Protokolden tüketimi teşvik için ızgarada, dikeni zehirli aslan balığı ziyafeti - Son Dakika Ekonomi


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