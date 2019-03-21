Son Dakika Haberleri: Protokolün Ateşle İmtihanı

Protokolün Ateşle İmtihanı

1 saat önce

21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi tarafından okul bahçesinde kutlama programı gerçekleştirildi.

Protokolün Ateşle İmtihanı, System.String[]
21 Mart Nevruz Bayramı nedeniyle Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi tarafından okul bahçesinde kutlama programı gerçekleştirildi. Okul bahçesinde yakılmaya çalışan nevruz ateşi protokol üyelerini zorladı. Ateşi yakmak için kimi karton getirdi, kimi elindeki tepsiyi sallayarak ateşi körüklemeye çalıştı.

Okul bahçesinde düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi Müdürü Sezgin Ekici, "Çocukluğumun geçtiği Karadeniz yöresinde ilkokul çağlarımızda Nevruzu, Mart 9'u adıyla kutlardık. O gün annelerimizin pişirdiği boyalı yumurtalar, börekler gibi yiyeceklerle kırlara gidip eğlenirdik. Manisa'da, Nevruz Günü, Mesir Bayramı törenleri yapılır. Mersin-Silifke bölgesindeki Toros Türkmenlerinde, nevruz günü Mart İpliği adıyla bilinir. Nevruzda ağaçlara bez bağlanır. Yaylalara çıkılır. Yayla evlerinde bulunanlar, gelen misafirleri evlerinde ağırlarlar" dedi.

Okul bahçesinde yakılmaya çalışan nevruz ateşi protokol mensuplarını zorladı. Ateşi yakmak için kimi karton getirdi kimi elindeki tepsiyi sallayarak ateşi körüklemeye çalıştı. Ateş uzun uğraşlar sonrası yakıldı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican temsilen demir dövdü. Öğretmenler ve öğrenciler okul bahçesinde yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:58 Kaynak: İHA

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