- Protokolün ayak tenisi keyfi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında düzenlenen 'Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası' Akkent Spor Köyü'nde başladı. İlk müsabakada milletvekilleri, belediye başkanları ve federasyon başkanları ayak tenisi oynadı.

Şahinbey Belediyesi'nin, Gaziantep'te bir ilke daha imza atarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte düzenlediği Sefer Talat Özkarslı Ayak Tenisi Turnuvası 21 amatör spor kulüp olmak üzere 33 takımın katılımıyla başladı. Turnuvanın açılış Törenine katılan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gençlik İl Spor Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Futbol İl Temsilcisi Vakıf Demir ayak tenisi maçı yaptılar.

"Yerel yönetimler çok güzel işler yapıyor"

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman herkesin bir şekilde spor yapması gerektiğini belirterek, "Gaziantep'te bulunmaktan oldukça memnun olduğumu belirtmek isterim. Buraya her geldiğimde Gaziantep'in daha da güzelleştiğini görüyorum. Buradaki yerel yönetimler çok güzel işler yapıyor. Ben eski bir belediye başkanıyım. Belediyecilik oldukça zordur. Şahinbey Belediye Başkanımız oldukça güzel işler yapıyor. Yine Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği benim daha önce bildiğim ancak oynamadığım ayak tenisini birlikte oynadık. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Şahinbey Belediyesi'nin başlatmış olduğu bu turnuva inşallah Türkiye'de model olur ve diğer belediyelerimiz de bu modelden yararlanırlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye'de bir ilk"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin spor yapması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa Amatör Spor Kulüpleri arasında ayak tenisi turnuvası düzenleniyor. Turnuvanın ismi de Gaziantep'in yetiştirdiği tanınmış sporculardan Talat Özkarslı adına düzenleniyor. Pandemi sürecinde insanlar sıkılıyor ve aktiviteleri kısıtlanmış oluyor. Şahinbey Belediyesi olarak Akkent Köyü gibi çok güzel bir tesisimiz var. Yaptığımız toplantı sonrasında açık alanlardaki spor aktivitelerine tedbirler çerçevesinde devam etme kararı aldık. Bu turnuva da bunun bir parçası. Çok güzel bir turnuva, ayak tenisini herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.