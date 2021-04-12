Protokolün ilk fidanları dikildi - Son Dakika

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'nün yeşil bir çevreye kavuşması için fidan dikim etkinlikleri düzenleyen Batman Üniversitesi, sosyal sorumluk çerçevesinde çocukların toprak ve doğa ile tanışması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, "Gelecek kuşaklarımıza yem yeşil bir kampüs bırakmak için her geçen gün yeni fidanlar dikiyoruz. 2008 yılından bu yana kampüs alanına 210 bin fidan diktik. Bugünde Ted Koleji ve 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu öğrencileri ile fidan dikiyoruz. Katkılarından dolayı Ted Kolejine,15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu ve Batman Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Fidan dikim töreninden konuşan Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, "Batman'ın daha yeşil ve daha güzel bir şehre dönüşmesi için bizde elimizden geleni yapıyoruz. Batman Üniversitesi'nin fidan dikim alanlarını yeni inceleme fırsatı buldum. Oldukça başarılı çalışmalara imza atmışlar. Meslekten biri olarak fidan büyütmenin zorluklarını bilen biri olarak onları tebrik ediyorum. Önümüzdeki fidan dikim döneminde Batman Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde desteğimizi daha da artıracağız." dedi.

Fidan dikim etkinliği sonrasında Batman Üniversitesi ile Batman Orman İşletme Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol Batman Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Necmettin Sezgin ile Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk tarafından imzalandı.