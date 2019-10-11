Son Dakika Haberleri: Protokolün sofrasına keçi dadandı
Son Dakika Güncel Protokolün sofrasına keçi dadandı

Protokolün sofrasına keçi dadandı

1 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofraya dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu.

Protokolün sofrasına keçi dadandı, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofraya dadanan keçi ilginç görüntüler oluşturdu.


Vali Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir keçi çiftliğini ziyaret etti. Burada Ayhan ve beraberindekiler için kurulan sofrada keçi ürünleri ikramı yapıldı. İkram sırasında bir keçi sofraya gelerek masadaki ikramlardan yemeye başladı. Keçinin bu hareketi renkli görüntüler oluştururken, Vali Ayhan ve beraberindekiler keçinin hareketini gülümseyerek karşıladı. - SİVAS

Salih Ayhan, Jandarma, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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