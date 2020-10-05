Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü - Son Dakika
BBC

Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü

ABD'de sokak çatışmalarında yer alan aşırı sağcı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubunun adı, sosyal ağlarda LGBTİ topluluklarının kampanya etiketine dönüştü.

Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü, System.String[]

ABD'de sokak çatışmalarında yer alan aşırı sağcı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubunun adı, sosyal ağlarda LGBTİ topluluklarının kampanya etiketine dönüştü. Kampanya kapsamında birkaç gün içerisinde on binlerce tweet atıldı.

LGBTİ kampanyasına katılanlar arasında, ünlü oyuncuların yanı sıra, Kanada ordusuna ait sosyal medya hesabı da var.

1 Ekim'den bu yana #ProudBoys etiketiyle Twitter'da 88 binin üzerinde tweet atıldı. 1 Ekim'de, eski Star Trek oyuncusu ve LGBTİ hakları savunucusu George Takei, LGBTİ topluluklarına seslenerek, #ProudBoys etiketini kullanmaya ve partnerleriyle birlikte fotoğraflarını paylaşmaya çağırdı.

Takei, aynı zamanda Koreli pop müzik akımı K-pop takipçilerinin yılın başlarında yaptığı benzer bir kampanyayı da hatırlattı.

Netflix'in Queer Eye programının sunucusu Bobby Berk de #ProudBoys etiketini kullanarak tweet atanlar arasında.

Kanada ordusuna ait Twitter hesabı da iki erkeğin öpüştüğü fotoğrafı paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Tweet 27 binden fazla kez paylaşıldı.

Proud Boys grubunun lideri Enrique Tarrio, CNN'e yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının ne amaçladığını anlamadığını söyleyerek, "Bence bu histerik bir davranış. Bize yönelik bir saldırganlık değil. Bir suçlama da değil. Biz homofobik değiliz. İnsanların kiminle yattığı bizi ilgilendirmiyor" dedi.





Tarrio, "Bunu yaparak bizim destekçilerimizin sesini bastırmak istiyorlar. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Birilerinin fikirlerini bastırmaya çalışıyorsanız, bunun ilericilikle alakası yoktur" yorumunu yaptı.

Proud Boys'un sicili

ABD'de tartışmalara neden olan aşırı sağcı, göçmen karşıtı ve erkeklerden oluşan oluşum Proud Boys, 2016'da sağcı aktivist Gavin McInnes tarafından kuruldu.

Beyaz üstünlüğünü savunan gruplar arasında sayılan Proud Boys, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) eylemlerinin karşısında, sık sık sokak çatışmalarında yer alıyor.

Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube, Proud Boys'a ait hesapları yasakladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde yarışacağı Joe Biden ile karşı karşıya geldikleri televizyon tartışmasında, Proud Boys'u kınamayı reddetmişti.

Trump'ın aşırı sağcı gruba adeta destek çıkar sözlerle değinmesi tartışma yaratmıştı.

Trump'ın sözleri, Proud Boys grubu üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Trump gelen tepkiler üzerine Proud Boys'u ve tüm beyaz üstünlüğünü savunanları kınamıştı.

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor.

Grubun iki üyesi, Antifa aktivistlerini darp etmekten iki yıl hapse mahkum edildi.

2018'deki çatışmalarda muşta, bıçak, cop kullanan Proud Boys üyeleri, polis tarafından zorlukla kontrol altına alındı.

Irkçılık ve nefret suçlarına karşı oluşumlar, Proud Boys'u defalarca kez kınadı.

Aşırılık yanlısı grupları izleyen Anti-Defamation League (Karalama Karşıtı Birlik), Proud Boys'u "şovenist, vandal, milliyetçi, İslamofobik, transfobik ve kadın düşmanı" bir nefret örgütü olarak tanımlıyor.

Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü
Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Kanada, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:17

Son Dakika Dünya Proud Boys: Trump destekçisi aşırı sağcı grubun adı, LGBTİ kampanyasına dönüştü - Son Dakika Dünya

BBC
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