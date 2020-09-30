Proud Boys: Trump'ın Biden'la tartışırken kınamayı reddettiği aşırı sağcı grup - Son Dakika
BBC

Proud Boys: Trump'ın Biden'la tartışırken kınamayı reddettiği aşırı sağcı grup

ABD'de Başkan Donald Trump ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında yapılan ilk canlı televizyon tartışmasında dikkat çeken detaylardan biri, Trump'ın Proud Boys (Gururlu Çocuklar) isimli aşırı sağcı gruba adeta destek çıkar sözlerle değinmesi oldu.

Proud Boys: Trump'ın Biden'la tartışırken kınamayı reddettiği aşırı sağcı grup, System.String[]

ABD'de Başkan Donald Trump ve 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden arasında yapılan ilk canlı televizyon tartışmasında dikkat çeken detaylardan biri, Trump'ın Proud Boys (Gururlu Çocuklar) isimli aşırı sağcı gruba adeta destek çıkar sözlerle değinmesi oldu.

Donald Trump'ın, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamı Değerlidir) eylemlerinin karşısına çıkan ve yer yer sokak çatışmalarına dahil olan Proud Boys adlı oluşumu kınayıp kınamayacağı merak ediliyordu.

Trump, moderatör Chris Wallace'ın birçok kez bastırmasına karşın, beyazların üstünlüğünü savunan aşırı grupları kınamayı ve seçim sonuçlarının tartışmalı olması halinde aşırı sağcı milis gruplara sakin olmaları çağrısı yapmayı reddetti.

Sokaklardaki şiddetle ilgili tartışmalar sırasında, "Gördüğüm her şeyi solcular yapıyor, sağcılar değil. Bu sağın problemi değil, solun problemi" diyen Trump, Proud Boys grubuna hitaben, "Geride durun ve beklemede kalın" dedi.

Trump'ın sözleri, Proud Boys'u kınamak bir yana, aşırı sağcı gruba yönelik bir "talimat" olarak yorumlandı ve büyük tepki çekti.

Trump ayrıca, "Size bir şey söyleyeceğim, birilerinin Antifa ve solla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor" diye de ekledi.

Proud Boys 'memnun', sosyal medyada tepkiler sürüyor

Trump'ın sözleri, ilk dakikalardan itibaren Proud Boys grubu üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Proud Boys'un mevcut lideri Enrique Tarrio, ABD merkezli sosyal iletişim ağı Parler'da yaptığı yorumda, "Beklemedeyiz efendim" diyerek Trump'ı adeta selamladı.

New York Times'ın haberine göre, gruba ait sosyal ağlarda ve özel Telegram gruplarında, Trump'ın kendilerine yaptığı atıf, "Tarihi bir an" olarak nitelendi. Gruplardaki Proud Boys üyeleri, Trump'ın ifadelerini "Örgütün yöntemlerine destek" olarak yorumladı.





Grup üyelerinden bir diğeri ise Proud Boys'a katılmak isteyenlerde hızlı bir artış olduğunu ileri sürdü.

Trump'ın, söz konusu grubu canlı yayında adeta kolladığına yönelik yorumlar ve tepki mesajları da sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor.

'Donald Trump'ın Amerikası bu'

Demokratların başkan adayı Joe Biden da Trump'ın ifadelerini kutlayan grup üyelerini paylaşan bir gazeteciye yanıt olarak, "İşte bu. Donald Trump'ın Amerikası" mesajını paylaştı.

Film yapımcısı Mark Duplass, "O, kendisine birçok kez şans verilmesine rağmen beyaz üstünlüğünü savunanları kınamayı reddetti" diyerek "Gitmesi için oy verin" etiketini paylaştı.

Oscar, Altın Küre ve Emmy ödüllü oyuncu Patricia Arquette de, "Trump'ın Proud Boys hakkında söyledikleri, hayatım boyunca bir Amerikan Başkanı'nın indiği en düşük seviyeydi. Gitmesi için oy verin ve tüm bu hasarı onarmaya başlayalım" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti stratejisti Christine Pelosi ise "Trump ulusal bir kepazelik. Bu gece onunla gurur duyan tek grup, Proud Boys" yorumunu yaptı.

Washington Post yazarı Brian Klaas, "Trump'ın Proud Boys adlı vandal, kadın düşmanı, aşırı sağcı, neo-faşist grup hakkındaki sözlerine dair en sarsıcı şey, bunun bir 'talimat' olmasıydı. Onları kınaması istendi, ama onlara talimatla seslendi. Bu hepimizi şoke etmeli" dedi.

Proud Boys'un tartışmalı sicili

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, Proud Boys'u beyazların üstünlüğünü savunanlarla ilişkisi olan, aşırılıkçı bir grup olarak tanımlıyor.

Trump ile Biden arasındaki tartışmada da Biden, Trump tarafından hedef alınan Antifa'nın FBI tarafından "bir ideoloji" olarak tanımlandığını, ancak örgüt olmadığını ifade etti. Biden'ın vurgusu, FBI'ın Proud Boys'u aşırılıkçı bir örgüt olarak tanımlamasıydı.

Proud Boys, kendisini "Batı yanlısı bir kardeşlik örgütü" olarak tanımlıyor. Grup, erkeklerden oluşuyor ve şiddeti bir yöntem olarak açıkça benimsiyor. Son aylardaki Black Lives Matter eylemlerinin karşısında yer alarak sık sık şiddet olaylarına karıştığı değerlendiriliyor.

Proud Boys grubunu 2016 yılında kuran Gavin McInnes, aynı zamanda Vice Media'nın da kurucuları arasında. 2018'in Kasım ayındaki bir söyleşisi sırasında Proud Boys grubundan çıktığını açıkladı.

Grubun adı, Disney filmi Alaaddin'in müzikal versiyonundan bir şarkıdan alınma. Grubun üyeleri genellikle sarı ve siyah renkli tişörtler giyiyor ve Trump'ın seçim sloganı olan "Make America Great Again" (Amerika'yı yeniden yücelt) yazılı şapkalar takıyor.





Proud Boys, Trump'ın görüşlerine paralel olarak, girişimcilerin desteklenmesi ve sınırların kapatılmasını savunuyor. Herkesin silah sahibi olabilmesini destekleyen grup, geleneksel cinsiyet rollerini temel alan bir toplum kavrayışına sahip.

Faşizm karşıtı sol bir ideoloji olarak yorumlanan Antifa karşısında iki yıldır sokak çatışmalarının içerisinde yer alan Proud Boys, daha çok Oregon, Washington ve New York'ta etkinlik gösteriyor.

Grubun iki üyesi, Antifa aktivistlerini darp etmekten iki yıl hapse mahkum edildi. 2018'deki çatışmalarda muşta, bıçak, cop kullanan Proud Boys üyeleri, polis tarafından zorlukla kontrol altına alındı.

Twitter, Proud Boys'un hesabını 2018'in Ağustos ayında askıya aldı. Ancak grubun üyeleri sosyal medyada etkinlik göstermeye devam etti. Grup, Facebook, Instagram, YouTube gibi ağlarda da yasaklı durumda.

Irkçılık ve nefret suçlarına karşı oluşumlar, Proud Boys'u defalarca kez kınadı. Aşırılık yanlısı grupları izleyen Anti-Defamation League (Karalama Karşıtı Birlik), Proud Boys'u "şovenist, vandal, milliyetçi, İslamofobik, transfobik ve kadın düşmanı" bir nefret örgütü olarak tanımlıyor.

Proud Boys: Trump'ın Biden'la tartışırken kınamayı reddettiği aşırı sağcı grup
Proud Boys: Trump'ın Biden'la tartışırken kınamayı reddettiği aşırı sağcı grup
Proud Boys: Trump'ın Biden'la tartışırken kınamayı reddettiği aşırı sağcı grup

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kasım, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:02

Son Dakika Dünya Proud Boys: Trump'ın Biden'la tartışırken kınamayı reddettiği aşırı sağcı grup - Son Dakika Dünya

BBC
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