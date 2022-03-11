"PROVİZYON" ÇETESİNİN İKİ LİDERİ YAKALANDI - Son Dakika
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"PROVİZYON" ÇETESİNİN İKİ LİDERİ YAKALANDI

11.03.2022 11:37
"PROVİZYON" ÇETESİNİN İKİ LİDERİ YAKALANDI

İSTANBUL'da araç kiraladıkları kişilerin provizyon adı altında bıraktıkları paraları vermeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen çetenin firarda olan liderleri gözaltına alındı.

İSTANBUL'da araç kiraladıkları kişilerin provizyon adı altında bıraktıkları paraları vermeyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen çetenin firarda olan liderleri gözaltına alındı. Operasyon kapsamında geçtiğimiz şubat ayı içinde yapılan operasyonda 4 kişi tutuklanmış, 80 dolandırıcılık olayı aydınlatılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şubat ayı başında düzenlenen operasyonda araç kiralarken, vatandaşlardan 'provizyon' adı altında kapora alarak daha sonra iade etmeyip dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapılmıştı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada benzer şekilde 80 ayrı dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerden 4'ü  tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sürdürdükleri soruşturmada çetenin ele başı olduğu iddia edilen iki şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüpheliler Turgut T.(38) ile Ufuk T.(39) gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü

Şüphelilerin adliyeye sevki

Şüphelilerin yakalanma anı polis kamerası


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Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon Araç kiralama sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Dolandırıcılık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'PROVİZYON' ÇETESİNİN İKİ LİDERİ YAKALANDI - Son Dakika


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