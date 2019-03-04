Son Dakika Haberleri: Provokasyon Çıkmaması İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz"

Provokasyon Çıkmaması İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz"

52 dakika önce

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Seçim çalışmalarının mümkün olduğu kadar sağlıklı yürüyebilmesi ve herhangi bir provokasyonun ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz.

Provokasyon Çıkmaması İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz
HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, "Seçim çalışmalarının mümkün olduğu kadar sağlıklı yürüyebilmesi ve herhangi bir provokasyonun ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim çalışmalarını her yerde sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmaların heyecan ve coşkuyla devam ettiğini belirten Oluç, şöyle konuştu:

"Seçime ilişkin planları zamanla basınla paylaşacağız. Seçim çalışmalarının mümkün olduğu kadar sağlıklı yürüyebilmesi ve herhangi bir provokasyonun ortaya çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak zaman zaman siyasi iktidarın seçim çalışmasını sürdüren üyelerimize, yöneticilerimize yönelik gözaltı, tutuklama eylemleri oluyor. Onların seçim çalışmaları bu çerçevede gerçekleşiyor. Ama bizim çalışmalarımızı durdurabilecek düzeyde bir şey yaşanmıyor."

21 Mart'ta her yerde Nevruz kutlaması yapmayı planladıklarını aktaran Oluç, Diyarbakır'da dün partisinin il başkanlığında 5 kişinin gözaltına alınmasını eleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Saruhan Oluç, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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