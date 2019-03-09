Son Dakika Haberleri: Provokasyonlara Asla İzin Vermeyeceğiz"

Provokasyonlara Asla İzin Vermeyeceğiz"

1 saat önce

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Altındağ'daki AK Parti seçim irtibat bürosuna yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Bu gibi çirkin saldırılar bizleri yıldırmayacak, provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz.

Provokasyonlara Asla İzin Vermeyeceğiz
AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Altındağ'daki AK Parti seçim irtibat bürosuna yapılan saldırıya ilişkin olarak, "Bu gibi çirkin saldırılar bizleri yıldırmayacak, provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz. Biz projelerimizi halka anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Balcı, bu sabah taşlı saldırının yapıldığı Battalgazi Mahallesi'ndeki AK Parti seçim irtibat bürosunda incelemelerde bulunarak görgü tanıklarından bilgi aldı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gibi çirkin saldırılar bizleri yıldırmayacak, provokasyonlara asla izin vermeyeceğiz. Biz projelerimizi halka anlatmaya devam edeceğiz. Bu tür çirkin saldırıları kınadığımızı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıdan sonra bölgeye gelen Ankara Milletvekili Orhan Yegin de görevlilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak saldırıyı kınadığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Politika
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