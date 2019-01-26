Provokasyonlarla Yolumuzdan Döndürmeye Çalıştılar, Yılmadık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "15 Temmuz' dediler, biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Ekonomimizi baltalamaya çalıştılar, biz en kritik dönemi, rekor büyümeyle geçirdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "15 Temmuz' dediler, biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Ekonomimizi baltalamaya çalıştılar, biz en kritik dönemi, rekor büyümeyle geçirdik. Onlar dolar, kur operasyonu yaptılar, biz asgari ücreti 2 bin 20 liraya çıkardık. Dört bir koldan diplomatik operasyonlar düzenlediler, biz ihracat rakamlarını ikiye, üçe katladık. Binbir türlü provokasyonlarla yolumuzdan döndürmeye çalıştılar, biz yılmadık." dedi.



Selçuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni bir çalışma dönemine girdiklerini belirterek, Gaziantep'in 2023, 2053 hedeflerine hazır olduğunu söyledi.



Gaziantep'te AK Parti belediyeciliğinin yansımalarını gördüğünü dile getiren Selçuk, şehre sağlıktan eğitime, spordan sosyal yatırımlara, istihdamdan turizme neler kazandırıldığını çok iyi bildiklerini ifade etti.



Selçuk, AK Parti iktidarı boyunca vesayet odaklarıyla mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çok hesap yaptılar. Türkiye'ye kastedenler, bizleri bu coğrafyadan silmek isteyen kirli ellerin, hesaba katamadığı birçok şey var. Bizim yolumuz Selahaddin Eyyübi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Abdulhamit Han'ın yoludur. 15 Temmuz dediler, biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Ekonomimizi baltalamaya çalıştılar, biz en kritik dönemi rekor büyümeyle geçirdik. Onlar dolar, kur operasyonu yaptılar, biz asgari ücreti 2 bin 20 liraya çıkardık. Dört bir koldan diplomatik operasyonlar düzenlediler, biz ihracat rakamlarını ikiye, üçe katladık. Binbir türlü provokasyonlarla yolumuzdan döndürmeye çalıştılar, biz yılmadık. Önümüze büyük hedefler koyduk. Sosyal yardım seviyemizi 43 milyar liraya çıkardık. 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşımıza bakım desteği sağlamaktayız. 122 bin çocuğu sosyal, ekonomik destek veriyoruz. 16 yıllık iktidarımızda aile, sosyal hizmetler alanında büyük değişim, dönüşüm gerçekleştirdik. Kadın, çocuk, aile, engelli, yaşlı, şehit, gazi olmak üzere birçok kesime ulaşmaya çalıştık. İstihdam seferberliğinde rekor kırdık. Son 10 yılda 3,5 milyon istihdam sağladık."



Dünyada birden fazla terör örgütüyle mücadele eden tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Selçuk, kararlı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini, iktidarlarının arkasındaki bütün başarıların sahibinin millet olduğunu vurguladı.



Selçuk, partisinin Gaziantep teşkilatının 31 Mart yerel seçimlerinde bütün gönüllere gireceğine inancının tam olduğunu ifade ederek, AK Parti'nin bu seçimden de başarıyla çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

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