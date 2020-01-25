Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma - Son Dakika

Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma
6 saat önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 günü meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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