Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma - Son Dakika
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Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma

6 saat önce

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Provokatif deprem paylaşımlarına soruşturma, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili sosyal medyada provokatif içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2020 günü meydana gelen deprem olayı ile ilgili olarak, sosyal medyada yer alan provokatif içerikli paylaşımlarla için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştır" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
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