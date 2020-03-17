Provokatif 'korona virüsü' paylaşımına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Provokatif 'korona virüsü' paylaşımına gözaltı - Son Dakika

Provokatif 'korona virüsü' paylaşımına gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan provokatif korona virüsü paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Provokatif 'korona virüsü' paylaşımına gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan provokatif korona virüsü paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri korona virüsü nedeniyle sosyal medyayı takibe aldı. Ekipler, takip sonucu sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşım sonrası Zekeriye A.'yı tespit ederek gözaltına aldı.


Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Zekeriye A. burada gazetecilere, "İki tane korona virüs çıktı dedik suç mu" dedi.


Zekeriye A. adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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